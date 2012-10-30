〔印度央行〕维持利率不变,但下调银行存款准备金率(更新版)

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路透孟买10月30日电---印度央行周二维持指标利率不变,但下调银行存款准备金率,无视于来自政府的降息压力,但也显示出印度央行可能很快进一步放松政策.印度央行上次降息是今年4月.

印度央行维持附买回利率INREPO=ECI在8.00%不变,符合路透预估,但周一该国财政部长宣布削减财政赤字的计划后,外界的降息预期本已升温.

"随着通胀进一步下降,货币政策与财政和其他措施将有机会一道缓和经济成长风险、并引领经济走向持续加快成长的轨道,"印度央行总裁苏巴拉奥在季度政策审议报告中表示.

9月印度整体趸售(批发)物价指数INWPI=ECI涨幅升至7.8%,为10个月高位,印度央行表示预期通胀将今年继续上涨,随后将在本财年最后一季回落.本财年将于明年3月结束.

"尽管经济增长仍面临风险,但基本情况暗示2012-13年度第四季很有可能进一步放宽政策,"苏巴拉奥说.

ICICI Securities Primary Dealership分析师A.Prasanna指出,市场已经为降息做好准备.

"印度央行已表示有可能在明年1-3月当季放松货币政策.该央行看来希望在通胀触顶后才降息,因此我们预料12月份不会有所行动.我们预计央行会在明年1-3月降息50个基点,"他说.

印度10年期公债收益率(殖利率)IN081522GA=CC升4个基点左右,而印度卢比兑美元INR=D2和印度股市.BSESN走软.

投资者、企业和政府一直在呼吁央行降息.印度指标利率自4月以来一直维持不变,在主要经济体中处于高水平.

"鉴于9月印度批发物价指数跳涨并大幅上修历史数据,以及近来核心通胀指标反弹,降息恐将损及央行抗击通胀的信誉,"新加坡Forecast Pte分析师Radhika Rao表示.

虽然印度经济增长已经放缓,但通胀却并未减慢,印度央行一直号召政府迅速跟进近期祭出的减赤和刺激投资举措,并采取更多类似措施.

"政府近期宣布的政策已对投资者信心产生正面影响,但这些政策还需转化为有效的行动,才能促使投资意愿最终落实为具体的投资决定,"苏巴拉奥称.

印度财政部长齐丹巴南周一概述了在仅四年的时间内将赤字砍去近一半的计划.虽然他并未提供太多细节,但其在仓促召开的新闻发布会上宣布此计划,料给印度央行施加了更多降息压力.

印度政府已经公布了一系列刺激投资和遏制财政赤字的改革计划,例如上调享有津贴的柴油价格,以及取消多个行业的外资投资限制.

印度央行将本财年国内生产总值(GDP)增长预估自此前的6.5%下调至5.8%,同时将通胀率预估自7%上调至7.5%.

央行将银行的存款储备金率INCRR=ECI下调25个基点至4.25%,称此举将向银行系统注资约1,750亿印度卢比,以提前应对可能出现的流动性收紧局面.

根据本月稍早公布的路透调查,对于印度央行是否会下调存款储备金率,持不同看法的分析师几乎各占一半.(完)