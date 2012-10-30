〔台湾央行〕共发行202亿台币存单,发行余额增143亿

标题新闻：意大利裕信银行将成功完成130亿欧元增资计划，所发行股票可能获全额认购-消息人士
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路透台北10月30日电---台湾央行周二公布,今日共发行202亿台币存单,若相较存单到期金额59亿,存单发行余额增143亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 151.0
91天期 0.93 38.0
182天期 1.05 13.0
央行上日共发行3,060.15亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,413.25亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周一超额准备为458亿台币;超额准备为2,380亿台币,加计前期1%的超额准备为3,480亿台币.(完)
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
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