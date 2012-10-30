《汇市简讯》美元/日圆进一步走贬至79.25,之后回升

0628GMT * 美元/日圆再度跌至约79.25,之后回升 * 200日移动均线切入位79.50,如今构成一些阻力,在一目均衡转换线79.63的阻力更大 * 在日本央行会议结果令人失望后,美元/日圆可能走疲 * 日本央行被认为做的不够多且落后于潮流 * 关注0630GMT时的日本央行预测,及总裁白川方明在0645GMT的记者会 * 除评论非常温和,否则美元/日圆和其他主要货币/日圆可能趋贬.(完) --编译 戴素萍;审校 石冠兰 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=