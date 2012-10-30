版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 14:50 BJT

《汇市简讯》美元/日圆准备走贬?日本央行预测过于乐观?

0638GMT * 刚出炉的日本央行通胀预估似乎有点乐观 * 本财年核心消费者物价指数(CPI)料将下滑0.1%,2013/14财年料成长0.4%,2014/15财年料成长0.8% * 仍低于1%目标,日本央行可能必须更加努力 * 关注央行总裁白川方明在0645GMT的记者会以寻求更多细节内容 * 除评论非常温和,否则美元/日圆和其他主要货币/日圆可能趋贬.(完) --编译 戴素萍;审校 于春红 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐