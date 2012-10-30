《外汇动态》欧洲开盘:央行政策主导亚洲市场走势

标题新闻：参加全球减产协议的11个非OPEC产油国迄今履约率至少达到60%，高于最初预估－OPEC消息
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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* 美元/日圆下跌0.4%,欧元/日圆下跌0.3%,澳元/美元上涨0.3%,欧元/美元上涨0.2%
* 亚洲股市涨跌互见.日经指数及印度股市均在本国央行公布政策之后下跌
* 日本央行扩大资产购买计划11万亿日圆.印度央行维持指标利率不变,但下调存款准备金率25个基点
* 美元/日圆脱离79.25的低位,但受限在79.50下方
* 冒险情绪渐退,飓风桑迪导致美国市场周二也将休市. (完)
--编译 李婷仪;审校 王洋
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路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
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