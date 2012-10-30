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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 15:13 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:央行政策主导亚洲市场走势

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* 美元/日圆下跌0.4%,欧元/日圆下跌0.3%,澳元/美元上涨0.3%,欧元/美元上涨0.2%

* 亚洲股市涨跌互见.日经指数及印度股市均在本国央行公布政策之后下跌

* 日本央行扩大资产购买计划11万亿日圆.印度央行维持指标利率不变,但下调存款准备金率25个基点

* 美元/日圆脱离79.25的低位,但受限在79.50下方

* 冒险情绪渐退,飓风桑迪导致美国市场周二也将休市. (完)

--编译 李婷仪;审校 王洋

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