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债券 | 2012年 10月 30日 星期二 16:28 BJT

〔西班牙经济〕第三季GDP较上季下滑0.3%,连续第五季萎缩

路透马德里10月30日电---根据西班牙全国统计局(National Statistics Institute)的初步数据,7-9月国内生产总值(GDP)连续第五个季度较前季萎缩.

西班牙第三季GDP较上季下滑0.3%,但优于分析师预估,也优于第二季的下滑0.4%.

第三季GDP按年萎缩1.6%,较第二季1.3%的降幅萎缩得更加严重,但略好于分析师预估的下滑1.7%.(完)

--编译 李婷仪;审校 石冠兰

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