〔西班牙经济〕第三季GDP较上季下滑0.3%,连续第五季萎缩

标题新闻：IMF总裁拉加德称希腊目前不需要债务减计，需要的是债务重组和下调金援贷款利率
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路透马德里10月30日电---根据西班牙全国统计局(National Statistics Institute)的初步数据,7-9月国内生产总值(GDP)连续第五个季度较前季萎缩.
西班牙第三季GDP较上季下滑0.3%,但优于分析师预估,也优于第二季的下滑0.4%.
第三季GDP按年萎缩1.6%,较第二季1.3%的降幅萎缩得更加严重,但略好于分析师预估的下滑1.7%.(完)
--编译 李婷仪;审校 石冠兰
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路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债收益率差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率上升，因预期即将公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录将暗示升息。
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