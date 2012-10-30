〔台湾货币市场〕短率在低位游走,资金充裕令明日月底紧缩效果料不明显

* 资金充裕

* 上日留下高额准备数字

记者 高洁如

路透台北10月30日电---台湾银行间短率周二在低位持稳.上日全体银行留下高额的准备数字,显示银行间资金积压的压力愈来愈大,这将使得月底的紧缩因素被冲淡很多,预估短率仍将在低位附近徘徊.

银行交易人士表示,明日就是月底的最后一个交易日,但以目前资金泛滥的局势,多数银行在月底不做跨月拆款的规定早已解禁,因此估计明日的资金情势应能平稳度过.

"三商银都出来拆(出),而且跟着央行的利率..."一家大型公股银行的交易员表示.他们表示,上周即使本地银行拆出隔夜拆款,利率还比央行的隔拆利率高上一点点.本周虽逢月底,但利率却同于央行的委托代收隔夜拆款利率,显示银行在利率上有弃守迹象.

本地时间15:55银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.386%,上日为0.385%.今日区间在0.295-0.51%,同上日.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.53%,上日在0.388-0.525%.

**月底效应将不明显**

短票方面,票券商表示,银行的消化资金压力很大,今日买票的银行很多、且很分散.在拆款的资金也不虞匮乏之下,预期明日的月底最后一天,资金调度应能平顺度过,利率有望持稳低位不变.

"大家拚命想买票,因为它的收益率还好,它的利率有可能会再下来一点点,"一位银行业交易员表示.

一个月短票主要成交利率主要落在0.79-0.80%,同上日.

台湾央行周二存单到期金额59亿,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期金额1兆256.3亿台币,本周余日存单到期情况为:周三4,123亿、周四360.5亿、周五2,500.3亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周一超额准备为458亿台币;累计超额准备为2,380亿台币,加计前期1%的超额准备为3,480亿台币.

**公债附买回利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率则是大致持稳.随着时序进入月底,投信也面临例行性赎回,不过丰沛的市场资金很快将此缺口补平,令RP利率仍持稳在既有水准.

交易商指出,今日投信资金进出较为频繁,通常是早上面临赎回,但下午又因申购款增加而回流.由于近期股市表现不佳,不少资金转向投信申购固定收益型基金,因而令投信的找券需求只增不减.

"资金就是移来移去,但还是找得到钱."一大型证券交易员说.

另一证券商交易员表示,市场资金偏向浮滥,虽然适逢月底,但还是有投信客户为了确保券源,愿意微幅调降公司债RP利率,今日从0.84%下调至0.83%.但公债RP因收益低,难有下调空间.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.83-0.84%,上日在0.84-0.85%.

本周紧缩因素尚有周三的台电公司债103亿台币、周四的101/7R期20年期增额公债发行金额300亿台币.(完)