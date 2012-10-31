《台湾报摘》--经济日报10月31日

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
* 头版头条:
--鸿海(2317.TW)上日公布第三季季报,单季税后纯益302.56亿台币,季增近1.4倍、年成长57%,每股税后纯益2.57台币,赚赢上半年EPS 2.33台币.
* 其他:
--景气寒流发威,无薪假统计出现恶化迹象.主计总处昨日指出,截至10月中台湾正在放无薪假的员工高达2,044人,半个月来暴冲了快500人.主计总处还发现实施无薪假及不调薪资改发奖金,成为厂商过冬新手法.
--南山人寿周二以19.16亿台币,连续标下三笔不动产,堪称标售市场的最大赢家.
--永丰金控(2890.TW)旗下永丰银行率先本地银行获准登陆设子行,拟定三阶段计画,首部曲是子行最快明年底开业,再来是在大陆购买行舍,其三是二至三年内从企金跨入消金市场.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。