《台湾报摘》--经济日报10月31日

* 头版头条:

--鸿海(2317.TW)上日公布第三季季报,单季税后纯益302.56亿台币,季增近1.4倍、年成长57%,每股税后纯益2.57台币,赚赢上半年EPS 2.33台币.

* 其他:

--景气寒流发威,无薪假统计出现恶化迹象.主计总处昨日指出,截至10月中台湾正在放无薪假的员工高达2,044人,半个月来暴冲了快500人.主计总处还发现实施无薪假及不调薪资改发奖金,成为厂商过冬新手法.

--南山人寿周二以19.16亿台币,连续标下三笔不动产,堪称标售市场的最大赢家.

--永丰金控(2890.TW)旗下永丰银行率先本地银行获准登陆设子行,拟定三阶段计画,首部曲是子行最快明年底开业,再来是在大陆购买行舍,其三是二至三年内从企金跨入消金市场.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]