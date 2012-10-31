《台湾报摘》--工商时报10月31日

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
* 头版头条:
--科技品牌大厂华硕(2357.TW)昨日公布第三季财报,包括品牌合并营收、营业净利、税前净利、税后净利、EPS都创2010年6月分家以来新高,前三季大赚165亿台币,相当于去年全年获利水准.
* 其他:
--裕隆汽车(2201.TW)母公司裕隆集团副执行长徐善可申请月底退休,裕隆集团五人决策小组面临"五缺一",裕隆董事长严凯泰积极寻觅适合人士,接手徐善可原本扮演的集团高科技、创投事业掌舵者角色.
--台北市政府日前宣布马商"太极双星"得标双子星大楼BOT案后,近来各大本地银行已争相布局相关联贷商机,联贷银行估算,若以一般承作BOT案六至七成的行情估算,相关联贷商机将上看500亿台币.
--面板研究部门WitsView表示,2012年大尺寸面板需求年成长率将达9%-10%.由于面板加速往大尺寸发展,可望带动2013年面板需求面积成长率达8%-10%.再加上供给成长有限,明年会是供需相对平衡的一年.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。