《台湾报摘》--工商时报10月31日

* 头版头条:

--科技品牌大厂华硕(2357.TW)昨日公布第三季财报,包括品牌合并营收、营业净利、税前净利、税后净利、EPS都创2010年6月分家以来新高,前三季大赚165亿台币,相当于去年全年获利水准.

* 其他:

--裕隆汽车(2201.TW)母公司裕隆集团副执行长徐善可申请月底退休,裕隆集团五人决策小组面临"五缺一",裕隆董事长严凯泰积极寻觅适合人士,接手徐善可原本扮演的集团高科技、创投事业掌舵者角色.

--台北市政府日前宣布马商"太极双星"得标双子星大楼BOT案后,近来各大本地银行已争相布局相关联贷商机,联贷银行估算,若以一般承作BOT案六至七成的行情估算,相关联贷商机将上看500亿台币.

--面板研究部门WitsView表示,2012年大尺寸面板需求年成长率将达9%-10%.由于面板加速往大尺寸发展,可望带动2013年面板需求面积成长率达8%-10%.再加上供给成长有限,明年会是供需相对平衡的一年.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 黄凯

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