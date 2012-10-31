《台湾重要政经日程》--10月31日-2013年10月10日

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
==================今日重要政经消息====================== 10/31(三) --14:00 中信金控(2891.TW)第三季业绩说明会. --14:00 联电(2303.TW)法人说明会. --14:00 广达(2382.TW)公布第三季业绩. --14:30 宏基(2353.TW)新品上市记者会. ==================近期重要政经消息====================== 11/1(四) --10:00 汇丰公布台湾10月PMI,9月为45.6. 11/2(五) --14:00 国泰金控(2882.TW)第三季业务说明会. 11/5(一) --08:30 主计总处公布10月消费者物价指数(CPI),上月为年增2.96%. --16:10 台湾央行公布10月外汇存底,上月底为3,979.50亿美元. 11/8(四) --16:00 财政部公布10月进口、出口年变动率,上月出口年增10.4%,进口年增1.3%. 11/9(五) --13:30 台积电(2330.TW)公布10月营收. 11/20(二) --12:20 央行标售30年增额券101/8R,金额300亿台币,23日交割. --16:00 经济部公布10月外销订单,9月为年增1.9%. --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元. 11/22(四) --08:30 主计总处公布10月经季调失业率,上月为4.30%. 11/23(五) --16:00 经济部公布10月工业生产年增率,上月初值为3.0%. 11/26(一) --12:20 央行标售273天期国库券,金额300亿台币,27日交割. --16:10 央行公布10月M2货币总计数.9月为升3.96%. 11/30(五) --12:20 央行标售364天期国库券,金额300亿台币,12月3日交割. 12/13(四) --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割. --12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 2013年 1/1(二) --金融市场休市一日. 2/11-2/15 --农历春节假期. 2/23 (六) --补行上班一日,金融市场开市. 2/28 (四) --228纪念日休假,金融市场休市. 4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日. 6/12(三) --端午节休市一日. 9/14(六) --弹性放假补行上班一日. 9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市. 10/10(四) --国庆日休市一日. (完) --记者 林妙容;审校 杨淑祯
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。