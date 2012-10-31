〔西班牙经济〕1-9月中央政府赤字相当于GDP的3.9%,全年目标为4.5%(更新版)

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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路透马德里10月30日电---西班牙财政部周二表示,西班牙中央政府1-9月的赤字相当于国内生产总值(GDP)的3.9%,可望在年底时来到较目标为低的水准.
财政部表示,该九个月数据扣除了特殊项目,像是早些时候把资金拨给现金短绌的地方政府.若计入拨款,中央政府的1-9月赤字则相当于GDP的4.4%.
中央政府的全年赤字目标为占GDP的4.5%;包括17个地区和社会保障在内的整体赤字目标则为占GDP的6.3%.
财政部长Marta Fernandez Curras在记者会上表示,中央政府的赤字占GDP比率将会低于4%,因为新的削减支出和加税生效,这将可以协助补偿其他预算领域下滑的影响.(完)
--编译 戴素萍;审校 张荻
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