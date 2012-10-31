〔背景资料〕台湾官方连九度下修今年经济成长率预估至1.02%

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透台北10月31日电--台湾主计总处周三公布,2012年最新的经济成长率、通膨率预估分别为1.05%及1.93%.
自去年8月首次公布2012年经济成长率预估以来,这已是台湾官方九度下修今年的经济成长预估.
2012年GDP增幅预估(%) CPI增幅预估(%)
2012/10/31 1.05 1.93
2012/08/17 1.66 1.93
2012/07/31 2.08 1.90
2012/05/25 3.03 1.84
2012/04/30 3.38 1.94
2012/02/22 3.85 1.46
2012/01/31 3.91 1.29
2011/11/24 4.19 1.14
2011/10/31 4.38 1.12
2011/08/18 4.58 1.21
浏览金融机构对台湾经济成长率今年和各季的预估值,请见TWGDP1. (完)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。