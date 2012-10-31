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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 08:50 BJT

〔背景资料〕台湾官方连九度下修今年经济成长率预估至1.02%

路透台北10月31日电--台湾主计总处周三公布,2012年最新的经济成长率、通膨率预估分别为1.05%及1.93%.

自去年8月首次公布2012年经济成长率预估以来,这已是台湾官方九度下修今年的经济成长预估.

2012年GDP增幅预估(%) CPI增幅预估(%)

2012/10/31 1.05 1.93

2012/08/17 1.66 1.93

2012/07/31 2.08 1.90

2012/05/25 3.03 1.84

2012/04/30 3.38 1.94

2012/02/22 3.85 1.46

2012/01/31 3.91 1.29

2011/11/24 4.19 1.14

2011/10/31 4.38 1.12

2011/08/18 4.58 1.21

浏览金融机构对台湾经济成长率今年和各季的预估值,请见TWGDP1. (完)

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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