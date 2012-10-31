《汇市简讯》欧元/日圆上涨,受惠于美元/日圆的反弹

0001GMT * 欧元/日圆自日本央行会议后的低位102.18反弹,受惠于美元/日圆的反弹 * 在目前103.30区域附近有沉重压力 * 在一目均衡转换线103.55的技术阻力强劲 * 在一目均衡基准线102.11及200日动均线切入位102.07有良好技术支撑 * 美元/日圆走势可能限定今日欧元/日圆走势,因飓风桑迪影响而交投淡静.(完) --编译 戴素萍;审校 张涛 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=