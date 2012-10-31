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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 09:04 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆底部支撑良好,未跌破200日移动均线

0019GMT * 澳元/日圆在日本央行会议后下跌,但尚未跌破200日移动均线 * 200日移动均线切入位今日落在82.21,为强劲支撑 * 一目均衡转换线今日在82.55,可能为关键位 * 阻力位在82.70之前、周一高位82.67、83.00之前和83.25,以及周五高位83.21 * 日本投资者仍可能逢低买进.(完) --编译 戴素萍;审校 张荻 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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