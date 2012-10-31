〔台湾股市〕开盘上涨,鸿海公布财报后股价跳涨

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透台北10月31日电---台湾股市周三开盘上涨0.5%,苹果(AAPL.O)供应商鸿海(2317.TW)跳涨3.4%,此前该公司公布前九个月净利成长24%.
加权股价指数.TWII开盘上涨37.43点,至7,220.02点.上交易日大涨1.28%.
华硕(2357.TW)跳涨2.7%,此前该公司表示第三季营收和净利为2010年6月以来最高.
开盘前,台湾主计总处再度下修2012年全年经济成长率为1.05%,先前预估为1.66%;今年通膨率预估年增1.93%,原估为年增1.93%.[ID:nST0569601]
台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股卖超12.83亿台币,由买转卖;上日买超31.49亿.[ID:nST0569579](完)
--编译 戴素萍;审校 于春红
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路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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