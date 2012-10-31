《即时观点3》台湾今年GDP九度下修,复苏力道较预期为弱

路透台北10月31日电---台湾主计总处周三公布,第三季国内生产总值(GDP)概估为年增1.02%,逊于市场预期的年增1.55%.并第九度下修2012年全年经济成长率预估至1.05%,今年通膨率预估年增则持平在1.93%.

主计总处称欧债危机、美国财政悬崖及中国成长和缓等因素,令民众对经济前景信心不足,景气短期难以明显反弹.

根据路透此前访查14家金融机构,分析师认为第三季经济成长率料较第二季的小幅负成长回升至升1.55%.[ID:nST0533319]

欲浏览台湾近五年GDP成长率图表,请点选(r.reuters.com/nyv63t)

以下为主计处公布的相关数据:

* 2012年第三季经济成长率年增1.02%(路透调查为预估成长1.55%)

* 2012年第三季经济成长率经季调对上季成长0.86%(SAQR)

以下为预估值:

* 2012年GDP按年成长1.05%(先前估为成长1.66%)

* 2012年CPI年成长1.93%(先前估为成长1.93%)

* 2012年出口估衰退2.5%(先前估为衰退1.72%)

* 2012年进口估衰退2.92%(先前估为衰退1.50%)

* 2013年GDP按年成长3.09%(先前估为成长3.67%)

* 2013年CPI按年成长1.25%(先前估为成长1.08%)

**分析师评论**

--穆迪(Moody's)分析师Katrina Ell:

台湾出口及生产数据都有所改善,但表现仍疲弱,而内需仍也持续疲软.第三季GDP数据令人失望,使得我们对今年全年的成长预估显得太过乐观.我们将台湾今年GDP成长预估由原先的1.8%下修至接近1%.我们审慎乐观预期全球电子需求已度过谷底,第四季将会进一步改善.

--渣打银行首席经济学家 符铭财:

第三季GDP数据低于我们原先预期的2%.不过它仍是逐季成长,表示经济是在逐渐复苏.数据证明经济已经触底,问题是此后成长的力道能有多强.我们对欧洲不寄予希望,相对的,我们认为成长的动能将来自美国的经济.

--国泰金控经济研究处襄理 陈钦奇:

今年GDP预期低于市场多数预期,原先我们预估今年最低是1.2%,对于明年GDP的预期也跟过去政府乐观预期有所不同,目前定调明年将转为复苏,只是复苏力道比较弱,政府对明年GDP第一时间预估比较悲观.至于今年,预期今年第四季GDP会比第三季好,今年1%可以顶得住,不会有更坏的状况,明年状况则没有想以前的乐观.

--台新投顾分析师 王凯民:

今年的数据还是比预期的弱一些,显然复苏力道看起来是比较小.但是明年不用像今年这么悲观,美国的财政悬崖问题,不论是谁选上总统,都会延期处理;而中国近来执行财政预算,已开始起来;欧洲部分西班牙只要一纾困,就会回到欧盟体系内处理,而希腊的影响力愈来愈小,这些今年的不确定性明年都会改善,所以不用太悲观.央行的货币政策则可望一段时间都不会改变.

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数.TWII周二收高1.28%,报7,182.59点.

--台币兑美元TWD=TP周二微升1.4分至29.278.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾主计总处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

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**相关背景**

--台湾央行在第三季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变,连五度维持利率不变.

--台湾在全球科技业供应链居关键地位,为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品.台湾的两大出口市场为中国和美国.(完)