《汇市简讯》澳元/美元买气佳,此前澳洲公布优于预期的数据

0040GMT * 澳洲9月建筑许可经季节调整后较前月增长7.8%,路透调查预估为成长1.0%.[ID:nSB2076397] * 民间领域信贷为成长0.4%,也优于预期的增加0.3% * 数据较佳应该会进一步让澳洲央行下周二降息的预期消退 * 澳元/美元回到1.0370上方,但在1.0390/1.0420有很多卖家.(完) --编译 戴素萍;审校 程琳 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=