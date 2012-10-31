韩国已公布经济指标--2012/10/31

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
-----------------------------------------------------------------------------
国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.2%-@-p +0.3%-@-r -- --
消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 +2.0% +1.2% 10月31日 +2.2%
工业生产(m/m) 9月 +0.8%-p -0.9%-r --
失业率 9月 3.1%-@ 3.1%-@ 11月13日 --
贸易收支(亿美元) 9月 顺差31-r 顺差20-r 11月1日 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE
参看韩国经济数据相关资料,可点选ECONKR
--整理 李婷仪
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。