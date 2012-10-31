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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 10:10 BJT

〔全球油料作物〕南美大豆播种进度因雨落后,引发明年产量疑虑--油世界

路透汉堡10月30日电---总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界周二称,巴西及阿根廷的降雨延迟当地大豆播种进度,给2013年大豆丰收的前景蒙上阴影.

"虽然种植期现在才刚开始,不过原先认为大豆产量将大增3,600万吨或30%的初步预估,目前看很可能无法完全实现,"油世界说.

油世界表示,原本预计南半球大豆种植面积将增加11%,或500万公顷,但现在可能受南美洲降雨的影响无法实现.另外,大豆单产也可能低于预期.

油世界目前预估,2013年初南半球大豆将较今年同期增加约3,600万吨至1.535亿吨,其中大多系因预期巴西及阿根廷将有丰收.

全球大豆消费者正寄望南美洲产量大幅增加,可缓解目前全球供应吃紧情况.

油世界说,雨势可能会打断大豆播种,损及产量预估.

油世界并称,截至10月19日止,巴西大豆播种面积因受雨势影响,仍落后计划130万-150万公顷.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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