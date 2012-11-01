〔专栏节选〕正视台股量缩的真正危机--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月1日出版的当期「老谢开讲」专栏)

十月二十九日，立法院财政委员会上演众家立委质询财政部长的戏码，不少国民党籍委员不满政府「打趴股市，税收短少，公务员无责」，要求政府要自行收拾烂摊子，并且自己想办法将自己打趴的股市救回来。

立委诸公注意到台北股市，是因为台股表现实在太差了。以到十月二十六日为止那一周为例，台股单周下跌三．七一％，十月以来下跌逾八％。就在立委诸公热烈质询财长这一天，台股当天最低跌至七○九一．一九点，几乎回到去年最后一个交易日七○七二．○八点；台股今年几乎是零涨幅，也就是多数股民都白忙一场。

**二○一二年全球股市涨多,台股敬陪末座**

但可怕的是，二○一二年全球股市涨多跌少，表现好的市场如泰国、菲律宾、印度、纽西兰、德国涨幅都超过二○％，全世界下跌的市场只有南美洲的阿根廷及中国的深沪股市，连今年经济险象环生的希腊、西班牙、义大利股市都上涨。台股的零涨幅，赢过中国深沪股市，但比起亚洲四小龙的香港上涨一六．八八％、新加坡上涨一五．五四％、韩国上涨三．六％，台股仍然是敬陪末座。

十月二十九日台股收盘后，网路上立刻有人PO上网公布台股今年的「战果」：跌破一年新低的二八四家，破近一季新低的有六五六家，还有一个月新低的高达九四一家。很多股民心目中的绩优公司跌得面目全非，例如，台湾之光的宏达电一年前还有一三○○元，如今跌到二○四．五元，外资看衰宏达电，目标价下看一○○元。宏达电一直以来是创造外销出口的尖兵，如今，营运似险象环生。

另一个也是品牌打到全世界的宏碁电脑，这两年业绩不振，股价像溜滑梯一般，最近跌到二十二．三元。施振荣先生倡导的微笑曲线理论，在这两家为台湾自创品牌的公司，似乎都不灵光了。除了品牌大厂失灵，代工厂也有警讯，ＮＢ代工厂仁宝股价从三十五．八元下杀到十八．一五元，纬创从五十．一元跌到二十六．七元，都是快速反转的代表作。

这些品牌或代工股都是今年才加入的新灾难股。至于去年我们提及的「四大惨业」：ＤＲＡＭ已兵败如山倒，面板亏损也很吓人，第三季奇美电子宣布毛利率转正，但业绩仍然是亏损。太阳能则是愈亏愈多，大家苦等的春天还没有来。更不妙的是，看起来还没有那么惨的ＬＥＤ，今年恐加入第四惨业，目标已不远。

股价开始在说笑了，今年来亿光股价一口气从七十．四元跌到三十一．九元，晶电从八十四元跌到四十八．一五元，新世纪从五十二．六元跌到十九．五元，照明大厂艾笛森从八十元跌到三十．八元，佰鸿从二十九．五元跌到十一．八五元，宏齐从二十三．○五元跌到十．九五元。所有ＬＥＤ股在业绩出炉之前，股价纷纷惨跌，似乎透露未来的业绩有恶兆。

**证所税每次开征都造成灾难**

台湾股市今年面临严酷的产业基本面调整，原本压力已经很大了，但是，冲击台股最大的是今年马总统为了追求历史定位，鼓足了空前勇气，祭出过去半世纪、每次开征都造成灾难的证所税。证所税明年上路，但是后遗症已经在今年充分显现，它就像一记七伤拳，一拳打出去，让所有的人五脏六腑都被震裂，不但公平正义的大旗倒下来，全国经济尽是一片哀号声。

十月二十九日的立法院财委会，国民党立委孙大千就情绪激昂地批判政府无能，导致股市量缩，劳工加薪无望，公教人员年终慰问金遭砍杀泄愤。他认为，要正本清源，就必须解开证所税的心结。他将提案废除财政部版的证所税方案，改以「证交税、证所税合并课税」，并将税率提升到千分之三．五，以增加证交税千分之○．五来替代证所税。我觉得这是可以讨论的方向。

在证所税笼罩阴影中，台股今年最大的变化是成交量急遽萎缩，首当其冲的就是政府税收，财政部提报今年证交税预估将短征五一八．四五亿元。明年证交税目标，也从今年的一二六五亿元大幅下修到九六四亿元，较今年减少三○一亿元。

但这个目标在立委诸公看来仍然偏高，以今年股市交易量来看，证所税还没有上路，政府马上损失可观的税收。

今年前九个月，政府课得的证交税只有五五○亿元，比去年同期少二七％，创下七年新低，以最后一季估台股证交税，大约七○○亿元，与今年财政部课税目标相较，可说相去甚远。今年证所税还没有正式施行，股市交易量已缩成这个样子，明年证所税正式开征，市场人士预估，日均量可能降到三○○亿元上下，届时能课到的证交税会更少。

证交税大幅萎缩，当然与台股成交量萎缩有很大的关系，而台股未来最大危机，也与成交量式微有关。财政部长张盛和十月二十九日就立委质询台股量缩的问题时表示，证所税不是影响股市走跌的唯一因素，即使没有证所税，今年以来邻近国家股市成交量的萎缩都比台股严重，如香港萎缩二六．四九％，韩国少了三○．四五％，上海股市跌了三四．二二％，日本少了一八．七二％，台湾少了二五．二％。张盛和说，不能将所有问题都归罪于证所税。从张部长这一席话，显见他有作功课，不过我从世界交易所联盟找出真正的成交值资料，这里有几个要点值得深究。

一是今年以来，全球经济变数很多，各国股市交易量都萎缩，成交值逆势增加的只有菲律宾，前九个月成交量跌最多的是上海股市减少五一．一五％，香港股市也减少四○．八二％，台湾减少三七．○四％，其他减少比较多的包括德国少四○．九五％，欧洲证交所少三九．八一％，伦敦交易所少三四．○七％，韩国少了三二．八八％，东京证交所少二四．五七％，深圳交易所少二二．五七％，全球交易所交易量都缩水。

不过德国股市交易量少四成，股市却上涨二二．六％，香港也少四成，但今年股市上涨一六．六八％。美国那斯达克今年成交量少了二八．六九％，但股市上涨一四．六九％，台股与上海是全球少数量缩价不涨或价跌的市场，相对显得弱势。

二是台股量缩是持续性的量缩，且情况开始恶化，回头看台股一九八八年以来的变化。八八年开征证所税那一年，台股成交量是新台币七八六八亿元，次年放大到二．五四兆元。历史上，台股出现的天量是在李登辉执政时代，九七年台股缔造新台币三十七．二四兆元的天量，那时候只有四○四家上市公司，台股量能充沛，周转率称冠全球。台股年成交量超过新台币三十兆元只有三次，一次是一九九七年，一次是二○○○年，另一次是○七年，都是股市在巅峰的年度。

**股市交易量是经济兴衰指标**