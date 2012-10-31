〔台湾汇市〕台币连三日收升因月底出口商抛汇,惟阻力位未破或重回区间

* 出口商美元卖压出笼

* 美国重新开市或提供交投方向

* 主交投区明日先看29.200-29.250

路透台北10月31日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘微升1.8分.在出口商月底抛汇效应下,台币虽连续三天收升,但幅度均不大,且此前阻力位29.200依旧有守,交易员料明日台币价位或重回此前交投区间,暂看29.200-29.250.

汇银人士指出,出口导向国家月底的出口商美元卖压纷纷出笼,韩元KRW=也在出口商的推升下续创14个月高位.不过台币过去一周几乎纹风不动,出口商等到月底最后一个交易日才勉强出手;虽然成交量因而稍稍放大,但相较此前月底的效应,10月出口商的抛汇力道仍相对薄弱,带动台币走升的幅度十分有限.

"出口商就等到最后一刻,明天月初美元可能稍稍反弹,但相信也不会走太远."一外资银行交易员说.

交易员指出,除出口商外,今日进口商也有序买汇,加上外商汇入、汇出均见,台湾股市又重回平盘附近游走,均限制了台币升幅.而美国因飓风休市两天后,今晚将重新开市,或将提供明天亚币走势一些交投方向.而市场也等待周五美国的非农就业数据,及其是否影响美国总统选举结果.

台股.TWII今日收跌0.23%报7,166.05点;外资及陆资再度转卖为买,今日买超台股18亿台币,10月份累计则卖超台股286.77亿.

此外,台湾主计总处今日再度下修台湾全年经济成长率,但市场对此反应冷淡,认为台湾经济基本面的坏消息市场早已提前反应,而利多均不坚实,都难以撼动市场加码投资部位.

主计总处周三公布的第三季国内生产总值(GDP)同比增长1.02%,低于市场预期,显示台湾经济虽在复苏轨道中,但力道偏弱.而受出口和消费疲弱拖累,官方并第九度下修全年经济成长预估.[ID:nST0569873]

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF今日美元/台币交易清淡,各天期的换汇点折价几乎不动如山,也难形成气候.

周三新兴亚币在月底公司资金流动之际走势不一,但多数在10月录得升幅,因全球复苏迹象吸引资金流入亚洲.[EMRG/SGCN]人民币CNY=CFXS也保持强势.

本周重要事件及数据包括周三美国重新开市、周四中国制造业PMI(采购经理人指数)、周五欧洲制造业PMI,美国非农就业数据等.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.260 29.278 29.208-29.280 29.280 6.56 4.94

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.210 29.245 29.208-29.239 29.239 2.72 2.57

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.055/-0.045 -0.055/-0.040

美元/台币六个月期 -0.200/-0.180 -0.200/-0.180

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