〔专栏节选〕美国总统大选的潜规则--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月1日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

今年美国总统大选充斥着传说中的「定律」与「法则」。比方有所谓的「红人法则」（Redskins Rule）。

红人法则系指，若大选前夕，美式足球华盛顿红人队赢得主场比赛，则执政党将可赢得总统大选；反之，如果红人队输球，执政党便将败选，从未有过例外。在十一月六日投票前二天，红人队将在华盛顿球场与卡罗莱纳黑豹队对战，欧巴马最好为红人加油，而罗姆尼则得祈祷黑豹得胜才好。

此外，就「失业率法则」而论，欧巴马已经算是输了。因为从来没有一位总统在这么高的失业率下，还能连任成功。

再者，还有「现任法则」，也就是在野党要打败现任总统的难度超高──除非现任总统在党内初选就备受挑战。例如一九八○年甘乃迪（Teddy Kennedy，不是被暗杀的那一位）挑战卡特；一九九二年布坎南（Pat Buchanan）挑战老布希。再加上第三党强劲的候选人来「搅局」，如吉米卡特碰上约翰安德森（John Anderson）；乔治布希对上罗斯裴洛（Ross Perot）。

今年初共和党初选正打得火热之际，一位社会学家发表了一篇论文表示，大选结果与经济的相关性，远高于失业率，而经济相关性又会改变股价。简单来说，该研究说明，在总统任内，若股市上扬，则现任总统将赢得连任，而且股市涨幅愈大，赢得愈多。若股市下跌，则将连任失败，跌得愈多就输得愈惨。这位学者认为，这项要素的参考价值，比失业率或其他的测量估值要高。

根据过去资料显示，在十二次大选中，有十一次股市涨幅超过二○％，则寻求连任的总统获得胜利。道琼工业指数涨幅约三五％，根据此法则，欧巴马理当会赢得连任；至少，也会赢得多数选举人票。

这么看来，欧巴马连任的机率超过五成（当然也要红人队赢球才行），但是，执政党国会选举恐无法过半。欧巴马一旦连任，能否打破国会空转的现况，成功治理国家？大选过后，欧巴马必须迅速行动，并展现魄力和决心，趁共和党因总统败选而陷入相互指责矛盾之际，从中找到着力点。

若罗姆尼州长输了大选，保守派自然会批评他不够保守。茶党的极端主义，已将整个共和党拉到极右派，部分议员也被迫在某些他们赞同的议题投下反对票。但若民主党赢得漂亮，务实派也会比较大声，这提供了欧巴马和几位共和党议员的「合作空间」。

如果在拉美裔选票中，欧巴马和罗姆尼的得票率是七比三，这是有可能发生的，那么，共和党的立场或许会突然转变，而与白宫合作，针对移民政策进行改革。「大老党」（Grand Old Party，指共和党）必须加强拉拢拉美裔选民，以为下一场大选的胜利做准备。

妨碍议事、本土（排外）主义、歧视女性与极端主义，逐渐成为共和党的代名词，若能将这些元素一一打破，对美国将是一个好消息。(完)

--整理 董永年

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.