〔台湾数据〕第三季GDP年增率逊预期,官方九度下修全年预估(更新版)

(新增分析师评论)

* 第三季经济成长率1.02%,不如预期

* 官方第九度下修全年成长预估至1.05%

* 主因出口和消费疲弱

路透台北10月31日电---台湾第三季国内生产总值(GDP)同比增长1.02%,低于市场预期,显示台湾经济虽在复苏轨道中,但力道偏弱.而受出口和消费疲弱拖累,官方并第九度下修全年经济成长预估.

主计总处周三再度下修2012年全年经济成长率为1.05%,先前预估为1.66%;今年通膨率预估年增1.93%,原估为年增1.93%.

针对今年的经济成长率再度下修,主计总处表示,因全球经济成长力道疲弱,以及第四季股市走缓,令民间消费的动能疲软,都让第四季的展望不如原先预期.

"第三季GDP数据令人失望,使得我们对今年全年的成长预估显得太过乐观,..审慎乐观预期全球电子需求已度过谷底,第四季将会进一步改善."穆迪(Moody's)分析师Katrina Ell说.

穆迪也将台湾今年的经济成长率由1.8%下修至接近1%.

受GDP表现未如预期影响,台湾股市.TWII由红翻黑,本地时间11:11,台股下跌0.54%报7,144.15点;指标10年期公债A01109=TWO殖利率则跌0.6基点,报1.1305%.

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**经济成长动能缺乏**

针对今年多次下修经济成长预测,主计总处梅家瑗专门委员认为,主因环球透视机构(IHS Global Insight)多次下修全球的经济成长率,此外台湾资通讯产业的竞争力接连下滑,也使得今年经济成长表现失色.

她并称,若以经季调经济成长率对上季成长的情况来看,台湾去年第三、四季已连续两季落入负成长,显示当时已是谷底.而今年的数字都呈现正成长,表明经济是有所成长,只是缺乏动能.

根据路透此前访查14家金融机构,分析师认为第三季经济成长率料较第二季的小幅负成长回升至升1.55%.[ID:nST0533319]

以下为台湾官方对今、明年经济成长相关预估值:

* 2012年GDP按年成长1.05%(先前估为成长1.66%)

* 2012年CPI年成长1.93%(先前估为成长1.93%)

* 2012年出口估衰退2.5%(先前估为衰退1.72%)

* 2012年进口估衰退2.92%(先前估为衰退1.50%)

* 2013年GDP按年成长3.09%(先前估为成长3.67%)

* 2013年CPI按年成长1.25%(先前估为成长1.08%) (完)