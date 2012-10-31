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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 10:48 BJT

〔日本债市〕公债价格下滑,受令人失望的日本央行宽松措施影响

路透东京10月31日电---日本政府公债价格周三下跌,因日本央行的宽松措施令人失望,且周四即将标售2.3兆(万亿)日圆(289亿美元)10年期公债.

"由于日股今天反弹,将日债收益率推高.日债同时也受到日本央行令人失望的措施影响,"日本花旗全球市场的资深策略师Maki Shimizu称.

日本央行表示,将把资产买进计画规模提高11兆日圆至91兆日圆,但周二的会议进行的时间比平常还要久,引发市场预期央行在考虑比这些预料中措施更多的行动.

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