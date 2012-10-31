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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 10:43 BJT

〔金属期市〕伦铜连续第二日上涨,但本月可能录得5月来最差表现

路透新加坡10月31日电---伦铜周三连续第二日上涨,更进一步远离两个月低点,因风险胃纳改善.不过铜价本月可能是5月以来表现最弱的一个月,最大消费国中国的需求持续疲软.

0153GMT,伦敦金属交易所(LME)CMCU3三个月期铜上涨0.6%,报每吨7,765.75美元,较上日略涨.铜价本周稍早时曾跌至7,670美元的两个月低位.

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