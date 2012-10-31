〔台湾债市〕公债RP利率持平,月底投信走钱不明显

路透台北10月31日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持平.虽是月底,又有103亿台币台电公司债交割,但市场感受不到紧俏的气氛,投信虽面临赎回,但流入的申购款也不少.

交易商指出,台股近期表现弱势,昨日虽出现反弹,但仅是昙华一现.导致有不少股市的资金流向投信固定收益基金避险.为了去化资金,投信找券需求热度不减,令月底RP利率仍持稳在既有水准.

"钱很多,投信还有新资金进来."一大型证券交易员说.

另一证券商交易员表示,投信为追求较高收益,对可转换公司债的需求最高.近期也将落点自一个月延长至两个月甚至跨年.

"放在银行定存三个月利率只有0.9%,可转债的RP利率有0.92%."她说.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.83-0.84%,同于上日.

本周紧缩因素:周四的101/7R期20年期增额公债,发行金额300亿台币.(完)