〔台湾债市〕公债RP利率持平,月底投信走钱不明显

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透台北10月31日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持平.虽是月底,又有103亿台币台电公司债交割,但市场感受不到紧俏的气氛,投信虽面临赎回,但流入的申购款也不少.
交易商指出,台股近期表现弱势,昨日虽出现反弹,但仅是昙华一现.导致有不少股市的资金流向投信固定收益基金避险.为了去化资金,投信找券需求热度不减,令月底RP利率仍持稳在既有水准.
"钱很多,投信还有新资金进来."一大型证券交易员说.
另一证券商交易员表示,投信为追求较高收益,对可转换公司债的需求最高.近期也将落点自一个月延长至两个月甚至跨年.
"放在银行定存三个月利率只有0.9%,可转债的RP利率有0.92%."她说.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.83-0.84%,同于上日.
本周紧缩因素:周四的101/7R期20年期增额公债,发行金额300亿台币.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。