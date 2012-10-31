《综述》台湾经济仍在低缓谷底徘徊,央行政策动弹不得

* 官方九度下修今年经济成长率至仅有1.05%

* 股市由红翻黑,债市殖利率也下跌

* 明年度景气因消费不振而看坏

记者 高洁如

路透台北10月31日电---台湾官方周三九度下修今年经济成长率至1.05%,显示国际大环境的低迷之下,景气仍在低缓的谷底附近徘徊,这令风险偏好趋弱,台股下跌,公债价格走高.

分析师认为,经济表现略略好转,通膨短期内续走低,料使中央银行的货币政策仍维持中性,调整利率的机会不大.

受GDP表现未如预期影响,台湾股市.TWII盘中由红翻黑,本地时间12:32台股下跌0.15%报7,171.56点;指标十年期公债A01109=TWO殖利率则跌0.8基点,报1.1285%.

星展银行分析师马铁英表示,若由环比的数字来看,经济表现略为改善,这让央行降息的压力有所降低;此外,第四季的通膨率预估也会较第三季和缓一些.

"对央行来说,现在面临的局面已经比之前好了,"她说.因此,她认为央行的货币政策仍将维持中性.

台湾央行在9月底的理监事会议中,连续第五度维持利率不变,重贴现率仍在1.875%.金融机构对台湾央行利率预估请见TWINT1

监于景气复苏缓慢,各国央行降息的压力有增无减.包括日本央行周二已宣布扩大资产购买规模,这续第二个月放宽货币政策.印度央行则仍维持利率不变,惟,但周一该国财政部长宣布削减财政赤字的计划后,外界的降息预期升温.[ID:nSB2074627]

与亚洲各经济体相较,第三季台湾的经济成长相对落后.

中国大陆甫公布第三季经济成长率为7.4%,不但优于预期,且第四季度有望回升.[ID:nSB2055807]南韩第三季GDP为1.6%,这创下了近三年的最低增幅.[ID:nSB2068775]新加坡则为1.3%.[ID:nSB2045145]

台湾主计处公布第三季国内生产总值(GDP)同比增长1.02%,低于市场预期的1.55%.2012年因出口和消费的预估不如预期,因此第九度下修今年全年GDP至仅有1.05%[ID:nST0569773]通膨率则维持原先估计的1.93%.至于出口估衰退2.5%(先前估为衰退1.72%),进口则估衰退2.92%(先前估为衰退1.50%).

浏览台湾近五年GDP成长率图表,请点选(here)

凯基投顾总经理朱晏民说,"GDP不如预期让台股受了一些影响,不过这应该是短暂的."

他也进一步表示,尤其是台股近期动能不强,各方尤其关注上日台股收高逾1%、优于区域股市的表现是否能够持续,此外,台湾高科技类股还是受到了美国科技股不振的拖累.不过他仍相对乐观.

"我们觉得股市(向下)修正过头,应该会有一波反弹,"朱晏民说.

**明年对民间消费保守看待**

台湾主计总处认为,考量到全球经济成长力道减缓以及消费动能疲弱,将续影响出口以及民间消费的表现,主计处也将明年的经济成长率由原先预估成长3.67%,下修至成长3.09%;而通膨率则由1.08%升高为1.25%.

"目前消费氛围很低迷,无薪假及大幅裁员的新闻、还有企业前景不明,都使得民众的实质薪资无法明显提升,没法提振消费,"主计总处高志祥科长表示.

他也表示,股市低迷,而且又有劳保和军公教待遇的争议,也使得消费信心受挫.

中央大学台经中心日前发布10月份消费者信心指数,10月消费者信心指数(CCI)调查的总数为72.73点,与9月比较下降1.62点.CCI子指标分数在100-200属于"偏向乐观",0-100属于"偏向悲观",50以下则属于"重度悲观".

官方预估,明年民间消费成长预估1.97%,较先前预估降低0.93个百分点.

**出口也下修**

针对明年的情况,官员表示,明年的世界贸易量由原成长5.2%,下修为仅成长4.5%,这将使仰赖出口的台湾较不利.2013年出口原预估成长5.22%,进口成长5.06%,本次调整为出口成长5.06%与进口成长5.42%.

主计总处梅家瑗科长则表示,虽然国际景气尚未见到明显的好转,不过产业面仍然有一些好消费.例如苹果(AAPL.O)去三星(005930.KS)化有利台湾产业,IC、和面板族群将会受惠,例如奇美电(3481.TW)三季财报转正,显示面板状况有好转.此外,微软的Win 8上市对PC产业族群有正面激励.

穆迪(Moody's)分析师Katrina Ell就说,"我们审慎乐观预期全球电子需求已度过谷底,第四季将会进一步改善."(完)