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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 13:35 BJT

〔澳洲股市〕收高0.7%,创一周来最高收位

路透墨尔本10月31日电---澳洲股市周三收高0.7%,至一周以来最高收位.铜价反弹提振了矿业股,但澳洲国民银行(NAB.AX)因现金获利下滑而股价下跌.

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数上涨31点至4,517点,为10月23日以来最高收位.该指数周二上涨了0.2%.(完)

--编译 李婷仪;审校 隋芬

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