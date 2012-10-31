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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 13:55 BJT

〔台湾股市〕收低0.23%,但鸿海因业绩强劲股价收涨

路透台北10月31日电---台湾股市周三收低0.23%,表现落后其他的区域股市.不过苹果(AAPL.O)供应商鸿海(2317.TW)收涨0.8%,此前该公司公布了强劲的第三季业绩.

加权股价指数.TWII下跌16.54点,报7,166.05点,回吐上日部分涨幅.电子类股.TELI下跌0.11%.

开盘前台湾政府下修今年GDP预估,为一年来第九度调降.

外资周二卖超台股,本月累计卖超金额达304.8亿台币.

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为717.56亿台币,上日为690.96亿.(完)

--编译 李婷仪;审校 隋芬

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