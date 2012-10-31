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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 14:15 BJT

〔日本股市〕日经指数收高,企业获利情况并不如市场忧虑般糟糕

路透东京10月31日电---日本股市日经指数周三收高,日立(6501.T)和小松制作所(6301.T)等企业并未如预期下调全年财测,使投资人感到欣慰.

日经指数.N225上涨1%至8,928.29点,本月上涨0.7%,为连续第三个月收高.

东证股价指数.TOPX收高1.2%至742.33点.(完)

--编译 王冠中;审校 石冠兰

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