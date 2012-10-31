〔美国个股〕苹果数名高管去职,但多位能才仍确保其未来无虞--分析师

路透10月30日电---苹果(AAPL.O)服务多年的行动软体产品主管去职或许令人意外,但分析师周二表示,执行长库克麾下一群有能力的高管,以及设计部门主管Jonathan Ive职权扩大,意味着苹果仍可得到妥善的照料.

Ive是苹果赫赫有名设计主管,现在将负责掌管硬体及软体的设计.去职的行动软体部门主管Scott Forstall,多年来与其他部门主管多有摩擦.

"昨天的宣布几乎确定了Ive在可预见的未来内仍会留在苹果,平息了投资人长久来唯恐苹果失去Ive的担忧,"Piper Jaffray & Co分析师Gene Munster在研究报告中称.

"这一点,再加上库克和苹果的合约还有九年时间,意味着这两个最关键的管理层人士将继续在中长期之内带领苹果."

苹果周一表示,近期受任命为零售部门主管的John Browett也将去职.

掌管线上产品部门的Eddy Cue将接手地图和Siri业务,而监督OSX作业系统部门的Craig Federighi,则将接掌iOS软体业务.

"我们认为,尽管掌管iOS开发的Forstall去职,iOS的未来仍有获得好人才接手,"Munster称.(完)