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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 14:29 BJT

《汇市简讯》澳元也见买气,偏向上行

0616 GMT

* 澳洲公布不错的经济数据之后,澳元/美元从约1.0365起吸引到投资机构的资金流入

* 1.0390-1.0420区间有卖单和停止单参杂,备受关注

* 日本投资人及其他市场人士也在寻找逢低买进的机会 (完)

--编译 李婷仪; 审校 高琦

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