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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 15:20 BJT

〔路透基点〕联合能源与国开行香港分行签署50亿美元的融资协议--RLPC

路透香港10月31日电---香港上市公司联合能源集团周一宣布,该公司上周五已与国开行香港分行(CDBHK)就油气收购项目签署了一项50亿美元的金融合作协议.

联合能源集团说,在该项协议的五年有效期内,该公司同意以国开行香港分行为优先融资合作伙伴,而国开行香港分行则同意将联合能源集团项目的融资申请列为优先考虑.

联合能源称,根据此项协议,融资方式可能是由国开行香港分行安排双边贷款或银团联贷.

声明宣布时,并未提到联合能源集团欲为哪个特定项目寻求融资.

根据联合能源集团官网,该公司主要为一投资控股公司,主要是参与油气资产的并购,以及油气探勘及开发、供应油田的专利技术支持服务.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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