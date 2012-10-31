〔路透基点〕联合能源与国开行香港分行签署50亿美元的融资协议--RLPC

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透香港10月31日电---香港上市公司联合能源集团周一宣布,该公司上周五已与国开行香港分行(CDBHK)就油气收购项目签署了一项50亿美元的金融合作协议.
联合能源集团说,在该项协议的五年有效期内,该公司同意以国开行香港分行为优先融资合作伙伴,而国开行香港分行则同意将联合能源集团项目的融资申请列为优先考虑.
联合能源称,根据此项协议,融资方式可能是由国开行香港分行安排双边贷款或银团联贷.
声明宣布时,并未提到联合能源集团欲为哪个特定项目寻求融资.
根据联合能源集团官网,该公司主要为一投资控股公司,主要是参与油气资产的并购,以及油气探勘及开发、供应油田的专利技术支持服务.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。