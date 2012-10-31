〔台湾债市〕101/9殖利率创10年券收盘新低,GDP逊预期有利多方发挥

路透台北10月31日电---台湾10年券101/9殖利率周三收低,且创下10年期公债TW10YT=OTC殖利率收盘历史新低,离盘中历史低位1.125%亦仅一步之遥.因台股在亚洲主要股市中相对弱势,且台湾第三季GDP年增率逊于预期.

交易商指出,主计总处今日第九度下修全年经济成长预估,对市场而言已不是意外,但这是多方藉题发挥的有用材料.在市场资金因央行适度宽松政策引导而泛滥下,将有利于筹码集中的101/9殖利率缓步向下,跌破1.125%历史低点不是问题,明日101/9殖利率区间看在1.120-1.135%.

"穿破(1.125%)不会是意外,只是幅度有多深."一证券商交易主管说.

除股市疲弱与GDP数据不如预期有利债市外,借券利率突然变差,从近0.7%滑落至0.5%,也引发轧空行情的想像.一证券商交易员认为,101/9的空单量仅有35亿台币,不至于让借券成本变得这么贵,"主要还是筹码集中有利于操作."

台湾10年期公债殖利率的盘中历史低位,是7月26日的1.125%.

台湾主计总处周三公布,第三季国内生产总值(GDP)概估为年增1.02%,逊于市场预期的年增1.55%.主计总处并再度下修2012年全年经济成长率预估为1.05%,先前预估为1.66%;今年通膨率预估年增1.93%,原估为年增1.93%.[ID:nST0569873]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.97 1.1268 *1.1268-1.1361 360.00

5 101/6 A01106=TWO -0.50 0.8730 0.8730-0.8770 17.00

* 表创该券交易以来殖利率日低

交易商表示,虽然央行降息机率低,但这个月在"适度宽松"政策的执行更加明显,近期无论是短率端的国库券标售,或是长债的标售结果都同步向下,因而有利于多方在101/9的操作.

"市场资金就是多到让市况变成这样,有利于殖利率缓跌."一证券商交易员说.

但另一证券商交易员认为,虽然今日101/9殖利率突破了1.13%的整理区间下缘,不过后市也不至于出现过度激情的表现,一旦交易商人手一券的恐怖平衡遭到破坏,多杀多的机会也不是不可能发生.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 1.5680

10 101/9 A01109=TWO 1.1268

5 101/6 A01106=TWO 0.8730

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)