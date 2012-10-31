〔欧元债市〕德债期货持稳,观望30年期公债标售

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦10月31日电---德国政府公债期货周三持稳,稍后将进行30年期公债标售,而企业财报令人失望看来会拖累欧洲股市走势.
德国将标售20亿欧元2044年7月到期的债券DE1135481=TWEB,上周的10年期得债标售需求有升温迹象.
在德国标债前,法国将标售最高75亿欧元的债券,最长存续期到2035年.
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
路透上海2月15日 - 中国新年首月新增信贷猛增至一年高点，社会融资规模并创下历史新高，央行严控信贷规模被市场认为是新增信贷低于预期的关键因素。为落实决策层去杠杆任务，央行窗口指导信贷投放料常态化，资金脱虚入实的持续性则待观察。