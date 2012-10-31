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债券 | 2012年 10月 31日 星期三 15:21 BJT

〔欧元债市〕德债期货持稳,观望30年期公债标售

路透伦敦10月31日电---德国政府公债期货周三持稳,稍后将进行30年期公债标售,而企业财报令人失望看来会拖累欧洲股市走势.

德国将标售20亿欧元2044年7月到期的债券DE1135481=TWEB,上周的10年期得债标售需求有升温迹象.

在德国标债前,法国将标售最高75亿欧元的债券,最长存续期到2035年.

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