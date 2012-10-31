〔希腊经济〕2013年政府预算案盼能达成相当于0.4% GDP的初步盈余--消息

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透雅典10月31日电---希腊一位不愿具名的政府官员周三对路透说,希腊将寻求在2013年预算中,达成相当于0.4%国内生产总值(GDP)的初步盈余.
希腊原本希望能在明年清偿相当于1.1% GDP的债务之前达成盈余.这将是希腊自2002年以来首度出现预算盈余.
希腊政府将在周三公布2013年预算案.预计其中将有许多按国际借款人所要求的撙节措施.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
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