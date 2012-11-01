更正:〔希腊经济〕2013年政府预算案盼能达成相当于0.4% GDP的初步盈余--消息

(更正:译文有误,第二段应为"希腊原本希望,明年能在计入偿债成本前实现相当于GDP 1.1%的预算盈余",非"希腊原本希望能在明年清偿相当于1.1% GDP的债务之前达成盈余")

路透雅典10月31日电---希腊一位不愿具名的政府官员周三对路透说,希腊将寻求在2013年预算中,达成相当于0.4%国内生产总值(GDP)的初步盈余.

希腊原本希望,明年能在计入偿债成本前实现相当于GDP 1.1%的预算盈余.这将是希腊自2002年以来首度出现预算盈余.

希腊政府将在周三公布2013年预算案.预计其中将有许多按国际借款人所要求的撙节措施.(完)