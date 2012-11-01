〔台湾货币市场〕11月1日及本提存期资金预期变化一览表

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透台北11月1日电---台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期360.5亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
--101/7R期20年期增额公债发行,金额为300亿台币.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2,500.3亿台币:
11/02 2,500.30亿
紧缩因素:
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
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路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。