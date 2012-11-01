版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 08:01 BJT

〔台湾货币市场〕11月1日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月1日电---台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期360.5亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

--101/7R期20年期增额公债发行,金额为300亿台币.

=======================================================

(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期2,500.3亿台币:

  11/02 2,500.30亿

紧缩因素:

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

台湾货币市场相关报导 [TW-MMT-CMN]

台湾债券市场相关报导 [TW-DBT-CMN]

台湾央行操作相关报导 [TW/MMTCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐