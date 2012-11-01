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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 10:11 BJT

〔台湾数据〕10月制造业PMI回升至47.8,创四个月新高--汇丰

路透台北11月1日电---以下为汇丰台湾10月制造业采购经理人指数(PMI)数据:

2012年10月 2012年9月

47.8 45.6

主要调查结果:

* 10月份PMI值回升至47.8,创下四个月以来最高.

* 产出则连续五个月下滑,主因需求疲弱,国际市场尤甚.10月台湾制造业的新接订单量与新出口订单量双双下降,但降幅皆有所放缓.调查显示,需求减弱,产出放缓,皆与市况艰难有关.

* 积压工作量则是连续第五个月趋降,降速为过去四个月以来最小.18%的受访厂商报告积压工作量下降,原因主要是新订单减少.10月就业状况与上月持平,将近93%受访厂商表示聘雇规模没有增减.

附注:PMI乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0,表示营运状况有改善;若低于50.0,则表示恶化.(完)

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--记者 高洁如; 审校 张喜良

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