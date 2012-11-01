〔台湾数据〕10月制造业PMI回升至47.8,创四个月新高--汇丰

标题新闻：美国总统特朗普称将在3月初或中旬提交改革“奥巴马医保”的提案
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北11月1日电---以下为汇丰台湾10月制造业采购经理人指数(PMI)数据:
2012年10月 2012年9月
47.8 45.6
主要调查结果:
* 10月份PMI值回升至47.8,创下四个月以来最高.
* 产出则连续五个月下滑,主因需求疲弱,国际市场尤甚.10月台湾制造业的新接订单量与新出口订单量双双下降,但降幅皆有所放缓.调查显示,需求减弱,产出放缓,皆与市况艰难有关.
* 积压工作量则是连续第五个月趋降,降速为过去四个月以来最小.18%的受访厂商报告积压工作量下降,原因主要是新订单减少.10月就业状况与上月持平,将近93%受访厂商表示聘雇规模没有增减.
附注:PMI乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0,表示营运状况有改善;若低于50.0,则表示恶化.(完)
浏览台湾经济其他新闻,请点选[MCE-TW-CMN]
--记者 高洁如; 审校 张喜良
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选