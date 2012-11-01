台湾经济指标预测--11月1日至11月26日

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透台北11月1日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------11月5日当周---------------------------------------- 11/5 0830 消费者物价指数(CPI) 10月 -- +2.96%(年变动率) 11/5 1610 外汇存底 10月底 -- 3,979.50亿美元 11/8 1600 商品出口 10月 -- +10.4%(年变动率) 11/8 1600 商品进口 10月 -- +1.3%(年变动率) -------------------------------11月19日当周--------------------------------------- 11/20 1620 经常帐 第三季 -- 顺差100亿美元 11/20 1600 外销订单 10月 -- +1.9%(年变动率) 11/22 0830 季调失业率 10月 -- 4.30% 11/23 1600 工业生产 10月 -- +3.0%(年变动率) -------------------------------11月26日当周---------------------------------------- 11/26 1610 M2货币总计数 10月 -- +3.96%(年变动率) -- -- 央行理监事会议 第四季 -- 重贴现率1.875% *-- -- 国内生产总值(GDP)概估值 第四季 -- +1.02%(年增率) --记者 董永年; 审校 曾祥进 注: * 代表新增. (完) 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。