〔台湾货币市场〕短率大致平稳,月底最后一日未见紧缩效果(更新版)

(新增拆款及超额准备数字)

* 月底最后一个交易日交易零落

* 未见紧缩反而宽裕

记者 高洁如

路透台北10月31日电---台湾银行间短率周三平稳,市场资金仍呈平稳宽裕,然而月底最后一天,市场操作多嫌保守,在一动不如一静之下,拆款市场显得相对安静.

银行交易人士表示,月底最后一个交易日,囿于部分银行不能承做拆款限制,拆款市场显得零零落落,最多等待傍晚金资中心的数字出来之后再做调度.

"今天超级安静.之前能跨月的就跨月了,不能跨的还是不能."一家民营银行的交易员表示.

他们表示,周二全体银行留下了576亿台币的高额准备数字,这可能是因为月底有拆出限制的银行帐上累积游资,因月底不得不先暂停相关的交易,使得银行的准备数字创下高位.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.388%,上日在0.385%.今日区间在0.295-0.51%,同上日.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.54%,上日在0.388-0.53%.

**不见月底紧缩效应**

短票方面,票券商表示,由于今日缺口并不大,但银行买票意愿还是很积极,因此盘中还零星出现0.78%的买票价格,跌破先前的区间.

他们认为,月底的紧缩效果不复见,市场相当宽松,明日起又是月初,不排除短票利率再朝下探低位.

但一个月短票主要成交利率还是主要在0.79-0.80%,同上日.

台湾央行今日共发行3,992.5亿台币存单,若相较存单到期金额4,123亿,存单发行余额减130.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期金额1兆256.3亿台币,本周余日存单到期情况为:周四360.5亿、周五2,500.3亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周三超额准备为884亿台币;累计超额准备为3,839亿台币,加计前期1%的超额准备为4,939亿台币.

**公债附买回利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率持平.虽是月底,又有103亿台币台电公司债交割,但市场感受不到紧俏的气氛,投信虽面临赎回,但流入的申购款也不少.

交易商指出,台股近期表现弱势,昨日虽出现反弹,但仅是昙华一现.导致有不少股市的资金流向投信固定收益基金避险.为了去化资金,投信找券需求热度不减,令月底RP利率仍持稳在既有水准.

"钱很多,投信还有新资金进来."一大型证券交易员说.

另一证券商交易员表示,投信为追求较高收益,对可转换公司债的需求最高.近期也将落点自一个月延长至两个月甚至跨年.

"放在银行定存三个月利率只有0.9%,可转债的RP利率有0.92%."她说.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.83-0.84%,同于上日.

本周紧缩因素:周四的101/7R期20年期增额公债,发行金额300亿台币.(完)