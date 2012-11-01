〔星股业绩〕星展银行第三季净利成长12%,优于分析师预期

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透新加坡11月1日电---新加坡星展银行(DBS)(DBSM.SI)周四公布第三季净利增加12%,受惠于坏帐支出大幅减少及核心放款业务的收入有两位数成长.
星展银行7-9月净利8.56亿坡元(7.02亿美元),上年同期净利7.62亿坡元.
路透调查五位分析师所得平均预估为7.95亿坡元.
第三季获利高于第二季的8.10亿坡元,受惠于手续费和佣金收入强劲.
第三季坏帐支出较上年同期减少76%,当时由于欧债危机恶化,星展银行提列更多拨备.
新加坡的银行业面临有挑战性的前景,因政府打压房地产市场的最新举措可能会抑制抵押贷款需求;同时低利率料将冲击息差.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
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