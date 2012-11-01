〔星股业绩〕星展银行第三季净利成长12%,优于分析师预期

路透新加坡11月1日电---新加坡星展银行(DBS)(DBSM.SI)周四公布第三季净利增加12%,受惠于坏帐支出大幅减少及核心放款业务的收入有两位数成长.

星展银行7-9月净利8.56亿坡元(7.02亿美元),上年同期净利7.62亿坡元.

路透调查五位分析师所得平均预估为7.95亿坡元.

第三季获利高于第二季的8.10亿坡元,受惠于手续费和佣金收入强劲.

第三季坏帐支出较上年同期减少76%,当时由于欧债危机恶化,星展银行提列更多拨备.

新加坡的银行业面临有挑战性的前景,因政府打压房地产市场的最新举措可能会抑制抵押贷款需求;同时低利率料将冲击息差.(完)