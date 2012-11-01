《台湾报摘》--经济日报11月1日

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
* 头版头条:
--台湾出口、消费动能熄火,全年经济成长率刮起"九降风",主计总处昨日九度下修至1.05%,"破一"风险急遽升高.主计总处示警,出口萎靡已波及就业与消费,台湾经济正陷入"贫血式成长".
* 其他:
--长荣航空(2618.TW)为了扩充亚洲航空市场版图,将租下18架空巴A321-200窄体客机,首架客机31日正式交机,将锁定两岸、日本等亚洲区间市场开航强攻.长荣航这次大规模扩机动作,三年内将让长荣航成为亚洲中短程航线最具竞争力的公司.
--台美经贸关系出现重大突破,美国商务部国际贸易次长桑杰士(Francisco Sanchez)昨日宣布,台美经贸关系由友谊转为伙伴关系.他并发表三项声明,强化双方经贸关系、强化就业率以及鼓励美企投资台湾,携手抢进大陆市场.
--台资银行联贷年度排行霸主战再起,连带牵动年底前的大型企业联贷案利率.居前三季联贷冠军的台湾银行及联贷大行兆丰银行,最近分别有逾百亿台币的大案到手,且加码后利率均低于2%,引发业界担忧杀价风再起.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
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路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。