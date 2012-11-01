《台湾报摘》--工商时报11月1日

* 头版头条:

--行政院主计总处昨日发布经济预测,由于第3季GDP表现不如预期,加上国际景气低迷,全球贸易动能不足,预测第4季台湾经济消费、出口依然疲弱,在当前经济呈淡定式复苏,有气无力状态下,主计总处九度调降101年经济成长预测至1.05%,勉强保一.102年也同步调降至3.09%.

* 其他:

--大陆面板厂华星光电单月出货超过170万片,9月达到损益两平,第4季力拚获利.华星代理总裁陈立宜证实,华星正在跟华映(2475.TW)洽谈合作,未来的想像空间很大.

--笔电大厂仁宝(2324.TW)昨日召开法说会,总经理陈瑞聪坦言,目前看不到Win8带动笔电买气,这一季获利率面临最大压力,仅能力求持平.为此,仁宝启动昆山厂区整并,计画将5座厂产能集中在3座,并拉高重庆厂、成都厂稼动率,明年第1季获利率可望改善,此也暗示仁宝的获利率本季可望触底.

--金管会预计11月底前开放人民币计价基金、人民币计价的银行集合运用管理帐户,已洽中央银行及陆委会意见,预计11月即可完成相关法规松绑.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.