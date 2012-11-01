《台湾报摘》--工商时报11月1日

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
* 头版头条:
--行政院主计总处昨日发布经济预测,由于第3季GDP表现不如预期,加上国际景气低迷,全球贸易动能不足,预测第4季台湾经济消费、出口依然疲弱,在当前经济呈淡定式复苏,有气无力状态下,主计总处九度调降101年经济成长预测至1.05%,勉强保一.102年也同步调降至3.09%.
* 其他:
--大陆面板厂华星光电单月出货超过170万片,9月达到损益两平,第4季力拚获利.华星代理总裁陈立宜证实,华星正在跟华映(2475.TW)洽谈合作,未来的想像空间很大.
--笔电大厂仁宝(2324.TW)昨日召开法说会,总经理陈瑞聪坦言,目前看不到Win8带动笔电买气,这一季获利率面临最大压力,仅能力求持平.为此,仁宝启动昆山厂区整并,计画将5座厂产能集中在3座,并拉高重庆厂、成都厂稼动率,明年第1季获利率可望改善,此也暗示仁宝的获利率本季可望触底.
--金管会预计11月底前开放人民币计价基金、人民币计价的银行集合运用管理帐户,已洽中央银行及陆委会意见,预计11月即可完成相关法规松绑.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 黄凯
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。