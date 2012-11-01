版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 09:11 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元持稳,关注中国PMI数据

路透悉尼/惠灵顿11月1日电---澳元和新西兰元周四大致持稳,亚股走疲打压风险信心.

澳元兑美元AUD=D4报1.0379美元,周三当地尾盘报1.0373,10月收平盘,今年迄今则升值1.5%.

市场关注0100GMT时出炉的中国官方采购经理人指数(PMI)指数,以寻求中国经济放缓情况稳定与否的迹象.

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)公布,10月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI升至50.2,告别前两月的萎缩区域,升至荣枯分水岭上方.[ID:nEAP3031BC]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐