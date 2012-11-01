〔澳新汇市〕澳元和新西兰元持稳,关注中国PMI数据

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透悉尼/惠灵顿11月1日电---澳元和新西兰元周四大致持稳,亚股走疲打压风险信心.
澳元兑美元AUD=D4报1.0379美元,周三当地尾盘报1.0373,10月收平盘,今年迄今则升值1.5%.
市场关注0100GMT时出炉的中国官方采购经理人指数(PMI)指数,以寻求中国经济放缓情况稳定与否的迹象.
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)公布,10月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI升至50.2,告别前两月的萎缩区域,升至荣枯分水岭上方.[ID:nEAP3031BC]
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。