《全球主要国家债券发行预告》--11月1日-11月8日

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透11月1日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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11/1 英国 通膨保值公债
11/5 1630 美国 13周和26周期国库券
11/6 1630 美国 四周期国库券
11/6 1800 美国 三年期公债
11/6 英国 传统公债
11/7 1800 美国 10年期公债
11/7 加拿大 五年期公债
11/7 0700 德国 40亿欧元 票息0.50%、2017年10月13日到期的债券
11/8 西班牙 政府公债
11/8 1800 美国 30年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 张若琪
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路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
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