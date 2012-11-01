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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 09:20 BJT

《汇市简讯》中国10月制造业PMI数据接近预期,澳元/美元反应不大

0106 GMT

* 中国10月官方PMI为50.2,与预期的50.3相当接近

* 澳元/美元略跌,因过剩的多仓遭删减

* 汇丰中国制造业PMI数据将在0145GMT公布,该数据初值为49.1 (完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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