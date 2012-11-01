〔路透调查〕欧洲基金经理10月股票配置升至15个月最高,现金水位略降

标题新闻：美国总统特朗普称将在3月初或中旬提交改革“奥巴马医保”的提案
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路透伦敦10月31日电---一项路透调查显示,欧洲基金经理10月将股票配置上调至15个月来最高,并削减现金水位,因欧洲央行的刺激举措激励基金经理将资产转至风险较高的资产.
多数基金经理认为欧元区债务危机缓解,受访的18名基金经理中,15名表示明年底希腊仍将留在欧元区;13名相信指标西班牙债券收益率(殖利率)在当前危机中已经触顶.
然而这些投资者并不预期高风险资产可带来任何长期回报,警告称还有包括西班牙和希腊援助谈判、美国财政问题及全球成长疑虑等一连串风险在前.
"欧洲政府公债提供的微薄收益确实将投资者推往别处,高风险溢价对股票有利."Carmignac Gestion投资团队的Sandra Crowl说.该团队管理着逾680亿美元资产.
Crowl表示收益较高加上欧洲央行的购债计划,促使Carmignac提高全球和欧洲基金资产中的股票曝险,但目前断言那是否是长期布局还太早.
"欧洲形势依然多变.撙节措施令欧洲出现增长风险,而西班牙和意大利2013年则得面对政策风险,我们将密切关注以在必要时做出反应并调整投资组合的布局."
路透对欧陆21家主要资产管理公司的调查显示,其全球股票配置比重从前一个月的44.9%增至46.8%,股票配比在7月曾降至不到41%.债券仓位则小幅下降.
避险的现金配置尽管从前月的8.2%降至7.2%,也低于5月12.5%的高峰,但仓位依然偏高,显示投资者仍旧审慎.
欧洲基金经理投资组合中长久以来一直低配的金融类,目前和保健类一道成为组合中超配最多的类别;投资者继续减少收益较低的投资级债券的配置.
"投资者看好金融类将依靠近日市场的缓解形势得益."意大利Credem基金分析师Simone Da Dalt称.该公司管理的资产超过120亿欧元."但金融类仍是高风险、高波动的押注,因为银行和主权国家将继续降低杠杆水平,并整理资产负债表."
欧洲投资者对美国总统选举看法分歧."很难果断看出哪个候选人当选对全球资产市场较有利."Deutsche Bank Private Wealth Management首席投资策略师Elke Speidel-Walz说.
"依过往经验,(大选一过)若现任者当选则对风险资产较有利....相反,若非现任者当选,那么选举后那年风险资产表现较好...因为市场渐对新总统的战略较为放心和了解了."(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
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* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。
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