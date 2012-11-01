韩国已公布经济指标--2012/11/1

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.2%-@-p +0.3%-@-r -- --
消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 +2.1% +2.0% -- --
工业生产(m/m) 9月 +0.8%-p -0.9%-r -- --
失业率 9月 3.1%-@ 3.1%-@ 11月13日 --
贸易收支(亿美元) 10月 顺差38-p 顺差31-r -- --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 李婷仪
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
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澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
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