〔台湾债市〕公债RP利率持稳,惟浮滥资金令公司债利率微幅下调

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透台北11月1日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四大致持稳.今日虽有300亿台币的公债交割,不过金融机构为了在旬底消化偏高的超额准备,愿意接受将收益率较高的公司债RP利率微幅调降1个基点,但公债RP则没有影响.
交易商指出,由于本提期存最后一天(3日)适逢周六,明日就是这一旬的最后交易日,但根据拆款中心资料PIBC显示,修正后周三超额准备仍高达845亿台币.为了在旬底前去化游资,客户愿意将公司债RP利率向下调整,收益率较高的公司债与可转换公司债,都是调整的对象.
"钱非常多,需求端将利率微幅下调,今天最明显."一大型票券商交易员说.
另一大型证券商交易员表示,市场资金自10月以来更为浮滥,已经没有更多的券源供客户选择.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.83-0.84%,虽同于上日但0.83%成交比例上扬.
今日有101/7R期20年期增额公债交割,金额300亿台币.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
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